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Kahramanmaraş’ta çaldığı telefonu satmak isterken yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir iletişim dükkanından cep telefonu çalan şüpheli, çaldığı telefonu satmak isterken polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş’ta çaldığı telefonu satmak isterken yakalandı

Kahramanmaraş’ta çaldığı telefonu satmak isterken yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir iletişim dükkanından cep telefonu çalan şüpheli, çaldığı telefonu satmak isterken polis ekiplerince yakalandı.

09 Mart 2022 Çarşamba 10:16
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Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan iletişim dükkanına cep telefonu alma bahanesiyle gelen İ.Ç, eline aldığı cihazı alarak kaçtı. İşletme sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği şüpheliyi çaldığı telefonu başka firmaya satmak isterken yakaladı. Şüphelinin hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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