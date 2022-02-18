Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Kahramanmaraş’ta Cinayet Zanlısı 17 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kahramanmaraş’ta aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş’ta Cinayet Zanlısı 17 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kahramanmaraş’ta Cinayet Zanlısı 17 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kahramanmaraş’ta aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

18 Şubat 2022 Cuma 18:10
banner459

5 Eylül 2021 tarihinde Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde M.P. (24), Halil Küpeli’yi (30) bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.P, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına başlandı. M.P, burada ifadesinde; “Halil Küpeli’den 1 ay önce 50 lira borç almıştım. O gün Halil ile karşılaştık ve borcun 300 lira oldu deyip bana vurdu. Kendimi sabundum” dedi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, cinayet zanlısı 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistan’da, tırın altında kalan vatandaş yaralandı
Elbistan’da, tırın altında kalan vatandaş yaralandı
Kahramanmaraş’ta bomba paniği!
Kahramanmaraş’ta bomba paniği!
Telefon dolandırıcısı faka bastı
Telefon dolandırıcısı faka bastı
Kahramanmaraş'ta Polisin "Dur" İhtarına Uymayan Otomobil Site Bahçesinde Bulundu
Kahramanmaraş'ta Polisin "Dur" İhtarına Uymayan Otomobil Site Bahçesinde Bulundu
Kahramanmaraş’ta kablo hırsızları yakalandı
Kahramanmaraş’ta kablo hırsızları yakalandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber