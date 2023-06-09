Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Murat Akkurt’un Adı Gençlik Merkezi’nde Yaşatılacak
Murat Akkurt’un Adı Gençlik Merkezi’nde...
Başkan Güngör; “Şehrimiz İçin En Güzeli Hedefliyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrimiz İçin En...
Kahramanmaraş’ta Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Rotası Andırın Se Yaylası
Kahramanmaraş’ta Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki...
Prof. Tuncay, Kahramanmaraş’ta Dayanışma Kültürünün Geliştirilmesini Anlatacak
Prof. Tuncay, Kahramanmaraş’ta Dayanışma Kültürünün...
SANKO’da “Bir At Bir Murat” Temalı Sergi
SANKO’da “Bir At Bir Murat”...

Kahramanmaraş’ta çocuğa cinsel istismarda bulunan sapığa 21 yıl hapis!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş’ta çocuğa cinsel istismarda bulunan sapığa 21 yıl hapis!

Kahramanmaraş’ta çocuğa cinsel istismarda bulunan sapığa 21 yıl hapis!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

09 Haziran 2023 Cuma 17:02

CHP Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından sosyal medya üzerinden tapılan açıklamada; Partimizin Avukatlarından Av.Birsen Karataş ve Av.Zeynep Berfin Uzpak 16 Eylül 2022 tarihinde Narlı bölgesinde meydana gelen çocuğun cinsel istismarı olayı ile ilgili dosya sürecini bugün ki karar duruşmasına kadar titizlikle takip etmişlerdir. Bugün çocuğumuz için adalet arayışı partimizin de katıldığı karar duruşmasında nihayet sonuçlanmıştır. Sanık M.G çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından herhangi bir indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan olacak şekilde 21 yıl ceza almıştır” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta çocuğa Cinsel Istismarda Bulunan Sapığa 21 Yıl Hapis!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga! 2 ölü, 3 yaralı!
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga! 2 ölü, 3 yaralı!
Kahramanmaraş’ta termik santralindeki yangın söndürüldü
Kahramanmaraş’ta termik santralindeki yangın söndürüldü
Kahramanmaraş’ta termik santralde büyük yangın!
Kahramanmaraş’ta termik santralde büyük yangın!
Kahramanmaraş’ta Tekstil Fabrikasındaki Yangın Korkuttu
Kahramanmaraş’ta Tekstil Fabrikasındaki Yangın Korkuttu
Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı! 4 yaralı
Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı! 4 yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber