Kahramanmaraş’ta çocuğa cinsel istismarda bulunan sapığa 21 yıl hapis!

CHP Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından sosyal medya üzerinden tapılan açıklamada; Partimizin Avukatlarından Av.Birsen Karataş ve Av.Zeynep Berfin Uzpak 16 Eylül 2022 tarihinde Narlı bölgesinde meydana gelen çocuğun cinsel istismarı olayı ile ilgili dosya sürecini bugün ki karar duruşmasına kadar titizlikle takip etmişlerdir. Bugün çocuğumuz için adalet arayışı partimizin de katıldığı karar duruşmasında nihayet sonuçlanmıştır. Sanık M.G çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından herhangi bir indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan olacak şekilde 21 yıl ceza almıştır” denildi.