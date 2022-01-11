Kahramanmaraş’ta çocuk istismarcılarına operasyon

Operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 4 doktor ayrıca, polis, sözleşmeli er, uzman erbaş olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerindeki bir sosyal medya uygulamasındaki "Kuralsızlar Çetesi", "Morp" ve "House Of Gavats" isimli gruplarda çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek içerikteki müstehcen görüntülerin paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığını saptadı. Araştırmalar sonunda bu görüntüleri satan veya satın alan 46 şüpheli tespit edildi.

İsimleri belirlenen kişilerden 2'sinin benzer suçlardan halen cezaevinde olduğu tespit edilirken, diğer 44 kişi için İstanbul merkezli Kocaeli, Ankara, Kırşehir, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, Gaziantep, İzmir, Konya, Şanlıurfa, Amasya, Diyarbakır, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Mersin, Ordu, Samsun ve Van illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 41 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 şüphelinin karantinada olması nedeniyle adresinde arama ve el koyma işlemi yapılırken, 2 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında 4 doktor ayrıca, polis, sözleşmeli er, uzman erbaş olduğu tespit edildi.