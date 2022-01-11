Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman hakikatin yanında olandır’
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman...

Kahramanmaraş’ta çocuk istismarcılarına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek içerikteki müstehcen görüntüleri paylaşan, satan ya da satın alanlara yönelik İstanbul merkezli Kahramanmaraş ve 23 ilde operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta çocuk istismarcılarına operasyon

Kahramanmaraş’ta çocuk istismarcılarına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek içerikteki müstehcen görüntüleri paylaşan, satan ya da satın alanlara yönelik İstanbul merkezli Kahramanmaraş ve 23 ilde operasyon düzenlendi.

11 Ocak 2022 Salı 13:36
banner459

Operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 4 doktor ayrıca, polis, sözleşmeli er, uzman erbaş olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerindeki bir sosyal medya uygulamasındaki "Kuralsızlar Çetesi", "Morp" ve "House Of Gavats" isimli gruplarda çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek içerikteki müstehcen görüntülerin paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığını saptadı. Araştırmalar sonunda bu görüntüleri satan veya satın alan 46 şüpheli tespit edildi.

İsimleri belirlenen kişilerden 2'sinin benzer suçlardan halen cezaevinde olduğu tespit edilirken, diğer 44 kişi için İstanbul merkezli Kocaeli, Ankara, Kırşehir, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, Gaziantep, İzmir, Konya, Şanlıurfa, Amasya, Diyarbakır, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Mersin, Ordu, Samsun ve Van illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 41 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 şüphelinin karantinada olması nedeniyle adresinde arama ve el koyma işlemi yapılırken, 2 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında 4 doktor ayrıca, polis, sözleşmeli er, uzman erbaş olduğu tespit edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta sağlık ocağına giden anneden haber alınamıyor
Kahramanmaraş’ta sağlık ocağına giden anneden haber alınamıyor
Kahramanmaraş’ta dilenci avı!
Kahramanmaraş’ta dilenci avı!
Kahramanmaraş’ta 99 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta 99 kişi yakalandı
Kahramanmaraşlı firmanın yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı
Kahramanmaraşlı firmanın yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı
Kahramanmaraş'ta 25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta 25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber