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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu

Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

18 Mart 2022 Cuma 18:35
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devamı kapsamında, 2013–2016 yılları arasında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde Suriye’de örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve daha sonraki yıllarda Türkiye’ye giriş yaparak Kahramanmaraş’ta yaşamaya başladıkları tespit edilen Suriye uyruklu A.B., H.K. ve M.A eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada işlemlerinin ardından adliye sevk edilecek.

Son Güncelleme: 18.03.2022 18:43
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta DEAŞ Operasyonu
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