Kahramanmaraş’ta depo yangını geceyi gündüze çevirdi

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Mağaralı Mahallesi üzerinde yer alan bir ikamete ait depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altında aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.