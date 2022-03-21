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Kahramanmaraş’ta depo yangını korkuttu

Kahramanmaraş’ta tahta paletlerin bulunduğu depoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş’ta depo yangını korkuttu

Kahramanmaraş’ta depo yangını korkuttu

Kahramanmaraş’ta tahta paletlerin bulunduğu depoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

21 Mart 2022 Pazartesi 09:18
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Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Yahya Kemal Mahallesi 101. sokak üzerinde bir ikamete bitişik depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depo içerisinde yer alan tahta paletlerin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.

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Kahramanmaraş’ta Depo Yangını Korkuttu
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