Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu

Edilen bilgiye göre, bugün saat 11.25 sıralarında sürücü E.K. idaresindeki 38 D 3525 plakalı otomobili ile Kayseri’den Göksun istikametine seyir halindeyken Çağlayan köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce demir bariyerlere sonra aynı istikamette arkasında seyir halinde bulunan sürücü H.İG. yönetimindeki 38 RH 400 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Ardından yine aynı istikamette seyir halinde olan sürücü İ. M. kontrolündeki 27 APG 255 plakalı tır otobüse arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle tır sürücüsü hafif yaralanırken, kaza nedeniyle kontrolünü sağlanan trafik araçların çekilmesiyle normale döndü.