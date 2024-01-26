Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!

Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu

Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü zincirleme trafik kazasına neden oldu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu

Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu

Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü zincirleme trafik kazasına neden oldu 1 kişi yaralandı.

26 Ocak 2024 Cuma 14:32

Edilen bilgiye göre, bugün saat 11.25 sıralarında sürücü E.K. idaresindeki 38 D 3525 plakalı otomobili ile Kayseri’den Göksun istikametine seyir halindeyken Çağlayan köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce demir bariyerlere sonra aynı istikamette arkasında seyir halinde bulunan sürücü H.İG. yönetimindeki 38 RH 400 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Ardından yine aynı istikamette seyir halinde olan sürücü İ. M. kontrolündeki 27 APG 255 plakalı tır otobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tır sürücüsü hafif yaralanırken, kaza nedeniyle kontrolünü sağlanan trafik araçların çekilmesiyle normale döndü.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Zincirleme Trafik Kazasına Neden Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta tarihi Tevratı satmaya çalışanlar yakalandı!
Kahramanmaraş’ta tarihi Tevratı satmaya çalışanlar yakalandı!
Kahramanmaraş’ta bina çöktü, operatör can verdi!
Kahramanmaraş’ta bina çöktü, operatör can verdi!
Kahramanmaraş’ta kaza sonrası otomobil alev aldı
Kahramanmaraş’ta kaza sonrası otomobil alev aldı
Kahramanmaraş’ta Antalya merkezli kafes-32 operasyonu!
Kahramanmaraş’ta Antalya merkezli kafes-32 operasyonu!
Kahramanmaraş’ta 135 kişi yakalandı!
Kahramanmaraş’ta 135 kişi yakalandı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber