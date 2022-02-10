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Kahramanmaraş’ta dolandırılmaktan güvenlik güçleri sayesinde kurtuldu

Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılarına para ve ziynet eşyası göndermeye çalışan kişiyi güvenlik güçleri engelledi.

Kahramanmaraş’ta dolandırılmaktan güvenlik güçleri sayesinde kurtuldu

Kahramanmaraş’ta dolandırılmaktan güvenlik güçleri sayesinde kurtuldu

Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılarına para ve ziynet eşyası göndermeye çalışan kişiyi güvenlik güçleri engelledi.

10 Şubat 2022 Perşembe 09:32
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Pazarcık'ın Narlı Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki Durmuş Karaüzüm'ü arayan telefon dolandırıcısı "Senin hesabından para çekilmiş, evinde para varsa onu çalacaklar" dilerek, evindeki para ve altınları verilen banka hesabına yatırmasını istedi.

Bunun üzerine evindeki bütün ziynet eşyalarını ve paraları alarak bankaya doğru yola çıkan Karaüzüm'ün durumundan şüphelenen aile üyeleri jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kent merkezindeki polis ekipleriyle de irtibat kurarak Karaüzüm'ün gitmesi muhtemel olan bankaları olayla ilgili bilgilendirdi.

Gaziantep - Kahramanmaraş kara yolunda bulunan bir bankaya para yatırmaya gittiğini tespit eden ekipler Karaüzüm'ü uyararak hesaba para ve ziynet eşyası yatırmasını önledi.

Yaklaşık 250 bin lira dolandırılmaktan kurtulan Karaüzüm, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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