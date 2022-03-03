Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşilay Varsa Hayat Var
Yeşilay Varsa Hayat Var
Başkan Okay, ‘Gönül belediyeciliği ilkesiyle vatandaşlarımızın yanındayız’
Başkan Okay, ‘Gönül belediyeciliği ilkesiyle...
KSÜ’de Türk Sanat Müziği Konseri sanatseverlerin beğenisini topladı
KSÜ’de Türk Sanat Müziği Konseri...
Kahramanmaraş’ta kadının toplumdaki yeri ve önemi anlatıldı
Kahramanmaraş’ta kadının toplumdaki yeri ve...
Kahramanmaraş’ta ‘Kadın ve Çocuk’ söyleşisi
Kahramanmaraş’ta ‘Kadın ve Çocuk’ söyleşisi

Kahramanmaraş’ta Drone Denetimleri Yapılacak

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla drone denetimleri yapılacağı duyuruldu.

Kahramanmaraş’ta Drone Denetimleri Yapılacak

Kahramanmaraş’ta Drone Denetimleri Yapılacak

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla drone denetimleri yapılacağı duyuruldu.

03 Mart 2022 Perşembe 17:35
banner459

Konuyla ilgili Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde ‘algılanan yakalanma riski duygusunun’ sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, şehirlerarası karayollarında gözlenen ‘sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek’ gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak hava durumunun elverdiği ölçüde havadan özel trafik denetimi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından yapılmaktadır.

İlimizde trafiğin yoğun olduğu güzergâhlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde, 04 Mart 2022- 25 Nisan 2022tarihleri arasında; tüm günlerde ilimizde hava araçlarıyla (Drone) özel trafik denetimi gerçekleştirilecektir. Havadan yapılacak denetimler; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, Kırmızı Işık İhlali, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi kural ihlali yapan araçlar başta olmak üzere trafik kazalarına sebep olan diğer ihlallerde takip edilmektedir.

Son Güncelleme: 03.03.2022 19:43
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Drone Denetimleri Yapılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 yılla aranıyordu! Kahramanmaraş’ta yakalandı
18 yılla aranıyordu! Kahramanmaraş’ta yakalandı
Yolcu otobüsünde kaçak sigara sevkiyatı
Yolcu otobüsünde kaçak sigara sevkiyatı
Kahramanmaraş'ta pompalı saldırgana 14 yıl hapis cezası
Kahramanmaraş'ta pompalı saldırgana 14 yıl hapis cezası
Kahramanmaraş’ta tren raylarını çaldılar!
Kahramanmaraş’ta tren raylarını çaldılar!
Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismara 15 yıl hapis!
Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismara 15 yıl hapis!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber