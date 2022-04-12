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Kahramanmaraş’ta ehliyet sınavında kopya çeken 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta yapılan ehliyet sınavında kopya çektiği belirlenen 4 kişi yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta ehliyet sınavında kopya çeken 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta ehliyet sınavında kopya çeken 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta yapılan ehliyet sınavında kopya çektiği belirlenen 4 kişi yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

12 Nisan 2022 Salı 14:55
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlileri tarafından Suzan ve Abdul Hekim Bilgili Halk Eğitim Merkezinde yapılan ehliyet sınavına üzerine gizlenmiş ses ve görüntü sistemi ile sınava gelen M.H’yi sınav esnasında kopya düzeneği ile birlikte yakaladı.

Sınav salonuna ses düzeneği ile giren şahsa kopya vermek için halk eğitim merkezinin çevresinde konuşlanan şahıslar da eş zamanlı olarak kopya düzenekleri ile birlikte yakalandı.

Yakalanan M.H, N.Ş, A.Ç ve H.Ç hakkında adli işlem yapıldı.

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