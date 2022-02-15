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Kahramanmaraş’ta feci kaza! 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta sürücüsü kontrolünü kaybettiği otomobille önce başka bir araca sonra kaldırımda yürüyen yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta sürücüsü kontrolünü kaybettiği otomobille önce başka bir araca sonra kaldırımda yürüyen yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

15 Şubat 2022 Salı 19:13
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Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı Sümbüllü Kavşaktan İşbilir Kavşağı istikametine seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 17 ACA 992 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete olan Y.Ç.  idaresindeki 47 ADC 859 plakalı otomobile çarptıktan sonra yoldan çıkarak kaldırım üzerinde yürüyen yaya  H.Ç’ye çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yaya olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü  M.A. yaralandı.

Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, H.Ç’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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