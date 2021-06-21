Kahramanmaraş’ta feci kaza, 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 02 NA 302 plakalı otomobil, önünde seyreden Ali Kömesöğütlü’nün kullandığı ve arkasında uyarıcı reflektörü bulunmayan, patpat diye tabir edilen tarım aracını fark edemeyerek çarptı.

Kaza sonrası vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve kazada ağır yaralanan Kömesöğütlü, sağlık ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kömesöğütlü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.