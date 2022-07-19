Kahramanmaraş’ta feci kaza! 1 ölü 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey-Çevreyolu üzerinde A.B.D yönetimindeki otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 46 ACB 976 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada çarpmanın şiddetiyle bir otomobil takla atarken, diğer otomobil paramparça oldu. Kazada, sürücü A.B.D ile S.D ve Ali Telli yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Telli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.