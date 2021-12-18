Kahramanmaraş’ta feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Göksun-Kayseri yolu Keklikoluk Mahallesi’nde Uzman Onbaşı Serhat Doğan yönetimindeki 38 SF 676 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Taklalar atarak ancak durabilen otomobilde bulunan Uzman Onbaşı İsmail Acar hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte Uzman Onbaşı Ferhat Aslan ile Uzman Onbaşı Serhat Kaya yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.