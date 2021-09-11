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Kahramanmaraş’ta Feci Kaza: 2’si Polis 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kahramanmaraş’ta lüks otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si polis memuru 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ta Feci Kaza: 2’si Polis 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kahramanmaraş’ta Feci Kaza: 2’si Polis 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kahramanmaraş’ta lüks otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si polis memuru 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 08:24
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Edinilen bilgiye göre, Adana-Gaziantep otobanı Pazarcık ilçesine bağlı Çöçelli mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 B 0035 otomobil, aynı istikametteki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil paramparça oldu. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ensar Erkut (28), kardeşi Furkan Ali Erkut (22) ve isimi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybederken, diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden kardeşlerin İzmir’in Ödemiş nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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