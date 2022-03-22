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Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu!

Balıkesir merkezli Kahramanmaraş ve 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını finanse ettikleri değerlendirilen 67 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu!

Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu!

Balıkesir merkezli Kahramanmaraş ve 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını finanse ettikleri değerlendirilen 67 zanlı gözaltına alındı.

22 Mart 2022 Salı 18:12
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ mensuplarını finanse ettikleri değerlendirilen 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10'u ihraç edilmiş kamu din görevlisi, 1 din görevlisi, 3 askeri personel, 2 polis memuru, 3 öğretmen, 1 hemşirenin de aralarında bulunduğu 71 zanlıyı yakalama çalışması başlattı.

Ekipler, Balıkesir, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Ordu, Tekirdağ, Yozgat, Zonguldak'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 67'sini gözaltına aldı.

Ekipler, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, şüphelilerle çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirdiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 22.03.2022 19:14
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Kahramanmaraş’ta FETÖ Operasyonu!
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