Kahramanmaraş’ta FETÖ'ye ağır darbe!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların terör örgütlerine ve iş birlikçilerine karşı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalarda, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Tokat ve Trabzon’da operasyonlar düzenlendi.

Yapılan incelemelerde yakalanan şüphelilerin örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması ve Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları belirlendi. Ayrıca, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik edilerek, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” dedi.