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Kahramanmaraş’ta ‘fuhuş’ operasyonu

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 29 kişi yakalanırken, bir mesaj salonu kapatıldı.

Kahramanmaraş’ta ‘fuhuş’ operasyonu

Kahramanmaraş’ta ‘fuhuş’ operasyonu

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 29 kişi yakalanırken, bir mesaj salonu kapatıldı.

14 Eylül 2021 Salı 09:27
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Alınan bilgilere göre; Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Masası tarafından yaklaşık 4 ay boyunca yapılan planlı çalışma sonucu eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında yapancı kişilerinden bulunduğu 8’i kadın 29 kişi yakalandı. Fuhuşa teşvik, yer ve imkan sağlayan, ayrıca perde arkasında kalan organize şekilde çalışan, haksız kazanç sağlayan suç örgütünü organize ettiği belirlenen Z. G (41), G.A (37), S. G’nin (46) ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, flash bellek, bilgisayar ve cinsel ürünlere el konuldu.

“Müşterilere ait veresiye defteri çıktı”

Operasyon kapsamında bir masaj salonunda yapılan aramalarda ise, cinsel materyaller ve müşterilerin borç listesine ait veresiye defteri çıktı. Polis ekipleri, veresiye defterinde isimleri yer alan ve bu olaylarla şantaja uğrayan şahısların olup olmadığı yönünde araştırma başlattı.

“Bir masaj solunu kapatıldı”

Kent merkezinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen masaj salonunda yapılan aramada ise, suça konu birçok materyal ele geçirilirken, amacı dışında faaliyet gösterdiği anlaşılan salon kapatıldı.

Gözaltına alınan kişiler, emniyette yürütülen işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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