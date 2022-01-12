Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman hakikatin yanında olandır’
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman...

Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu

Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:13
banner459

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütlü olarak fuhuş yaptığı değerlendirilen 9 şüpheliyi 3 ay takip sonrası operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden biri başka bir suçtan Gaziantep’te cezaevinde bulunurken, yine Gaziantep’te 4, Kahramanmaraş’ta 4 olmak üzere toplam 8 adreste eş zamanlı baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle birlikte cep telefonları ile nakit para ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak 6 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Fuhuş Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılarına polis engeli
Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılarına polis engeli
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu
Kahramanmaraş’ta sağanak yağış sonrası yol çöktü
Kahramanmaraş’ta sağanak yağış sonrası yol çöktü
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! 3 gözaltı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! 3 gözaltı
Kahramanmaraş’ta tekne hırsızlığı! 3 gözaltı
Kahramanmaraş’ta tekne hırsızlığı! 3 gözaltı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber