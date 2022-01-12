Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütlü olarak fuhuş yaptığı değerlendirilen 9 şüpheliyi 3 ay takip sonrası operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden biri başka bir suçtan Gaziantep’te cezaevinde bulunurken, yine Gaziantep’te 4, Kahramanmaraş’ta 4 olmak üzere toplam 8 adreste eş zamanlı baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle birlikte cep telefonları ile nakit para ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak 6 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.