Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı

Kahramanmaraş’ta Geri Dönüşüm Fabrikasının Çatısı Çöktü

Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar sonrası ger dönüşüm fabrikasının çatısı çöktü.

Kahramanmaraş’ta Geri Dönüşüm Fabrikasının Çatısı Çöktü

Kahramanmaraş’ta Geri Dönüşüm Fabrikasının Çatısı Çöktü

Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar sonrası ger dönüşüm fabrikasının çatısı çöktü.

20 Ocak 2022 Perşembe 13:11
banner459

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Egemenlik Mahallesi üzerinde yer alan geri dönüşüm fabrikasının çatısı yoğun kar yağışının ağırlığına dayanamadı. Rüzgarında etkisiyle fabrikanın çatısı çöktü. Çökme esnasında fabrikada kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçti.

Yaşananlar hakkımda bilgi veren fabrika ortaklarından Duran Genç, “Herhangi bir cana zarar gelmediği için mutluyuz. Devletimiz çok büyük. Burada AFAD’ın ve devletimizin bize destek olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız, yatırımcıya özellikle istihdam sağlayan yatırımcılara destek sağlıyor. Geri dönüşüm üzerine yapmış olduğumuz fabrikamızda yaklaşık 2-3 milyon arası zararımız var. Allah büyük. Tekrar yapmaya çalışacağız” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Sundurma Anane Ve Torununun Üzerine Çöktü
Kahramanmaraş’ta Sundurma Anane Ve Torununun Üzerine Çöktü
Kahramanmaraş’ta yoğun kar seraları vurdu
Kahramanmaraş’ta yoğun kar seraları vurdu
Botaş Petrol Boru Hattında Gaz Akışı Yeniden Başladı
Botaş Petrol Boru Hattında Gaz Akışı Yeniden Başladı
Kahramanmaraş’taki büyük yangın söndürüldü
Kahramanmaraş’taki büyük yangın söndürüldü
Kahramanmaraş’ta boru hattı patladı! Kara yolu trafiğe kapatıldı
Kahramanmaraş’ta boru hattı patladı! Kara yolu trafiğe kapatıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber