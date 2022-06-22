Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesinden Çağlayancerit’e seyir halinde olan İ. A (51) idaresindeki 46 AEB 130 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Y.Y. (59) yönetimindeki 46 EB 555 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 46 AEB 130 plakalı otomobil sürücüsü İ.A. (51) ile 46 EB 555 plakalı araçta bulunan M.Y. (58) ve H.C. (78) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.