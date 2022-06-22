Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Özel Gereksinimli Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor
Büyükşehir Özel Gereksinimli Vatandaşları Yalnız...
Büyükşehir’den Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret
Büyükşehir’den Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret
Onikişubat Belediyesi, Streetball Turnuvası tamamlandı
Onikişubat Belediyesi, Streetball Turnuvası tamamlandı
Necati Okay ‘Baba, sevdiklerini saran ulu bir çınardır’
Necati Okay ‘Baba, sevdiklerini saran...
Başkan Mahçiçek, ‘Bilginiz ve özgüveninizle başarılı olacağınıza inanıyorum’
Başkan Mahçiçek, ‘Bilginiz ve özgüveninizle...

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

22 Haziran 2022 Çarşamba 08:30
banner459

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesinden Çağlayancerit’e seyir halinde olan İ. A (51) idaresindeki 46 AEB 130 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Y.Y. (59) yönetimindeki 46 EB 555 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 46 AEB 130 plakalı otomobil sürücüsü İ.A. (51) ile 46 EB 555 plakalı araçta bulunan M.Y. (58) ve H.C. (78) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Hafif Ticari Araç Ile Otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta denetimlerde 14 silah ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta denetimlerde 14 silah ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta apartman dairesinde yangın
Kahramanmaraş’ta apartman dairesinde yangın
Kahramanmaraş'taki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı!
Kahramanmaraş'taki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı!
Kahramanmaraş’ta yol kenarında ceset bulundu
Kahramanmaraş’ta yol kenarında ceset bulundu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber