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Kahramanmaraş’ta helikopter destekli yangın tatbikatı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, olası yangınlara karşı helikopter destekli yangın söndürme tatbikatı düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta helikopter destekli yangın tatbikatı

Kahramanmaraş’ta helikopter destekli yangın tatbikatı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, olası yangınlara karşı helikopter destekli yangın söndürme tatbikatı düzenlendi.

05 Temmuz 2022 Salı 16:09
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Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Kapıçam kırsalında helikopter destekli yangın söndürme tatbikatına bölgede görev yapan gazetecilerde katıldı.

Tatbikat gereği, ormanlık alanda çıkan yangına orman işçileri arazözlerle ve helikopterle müdahale etti. Tatbikatta ayrıca, orman işçileri arasında yangın hortumu çekme yarışması da düzenlenerek ilk 3'e giren söndürme ekipleri ödüllendirildi.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamada yapan Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, “Orman Bölge Müdürlüğünde yangın sezonu başladığından itibaren sık sık yangın tatbikatları yapıyoruz, bugün de Kahramanmaraş ilimizin Kapıçam bölgesinde arkadaşlarımızla, yangın işçilerimizle, teknik elemanlarımızla beraber yangın tatbikatı gerçekleştiriyoruz.  Bu sene İçişleri Bakanlığımızın da tatbikat yılı olması münasebetiyle bugün de yaptığımız tatbikatları sık sık tekrar ediyoruz. Yangın sezonu boyunca da tekrar yapacağız, amacımız yangın çıkmaması noktasında bütün tedbirleri alabilmek ve yangın çıktığında da en kısa zamanda müdahale edebilmek.  Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak ekiplerimiz ile beraber bugün gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde yangına müdahale ediyoruz ve yangında yapılması gereken şeyleri arkadaşlarımız eğitim amaçlı tatbikatlarımızla devamlı diri tutmaya çalışıyoruz. Bütün ekipmanlarımızla, arazözlerimizle, helikopterimiz de hava gücümüz ve kara gücümüzle işçilerimizle beraber yangını şu anda söndürüyoruz. Tabii ki yangın çıkmaması bizim için çok önemli.  O yüzden vatandaşlarımızın da bu mevsimde özellikle temmuz, ağustos, eylül aylarında son derece duyarlı olması gerekiyor.  Yani ormanda Ateş çıkarabilecek ve yangın çıkarabilecek herhangi bir durumla karşılaşmaması lazım.  Karşı karşıya gelmemek için bu noktalarda genellikle vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor” dedi.

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