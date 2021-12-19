Kahramanmaraş’ta heyelan!

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Kumarlı ve Kaynar Mahallesi yolu üzerinde aşırı yağışlar nedeniyle dağlık alanda heyelan yaşandı.

Dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle yol trafiğe kapandı. Heyelan anında bölgede kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmaları sonrası yol tekrar trafiğe açılırken, yetkililer sürücüleri ve vatandaşları uyardı.