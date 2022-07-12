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Kahramanmaraş’ta iki gurup arasında çıkan kavgada polis memuru yaralandı

Kahramanmaraş’ta iki gurup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru yaralandı. Polis memurunu yaralayan şüphelileri, cadde esnafı linç etmek istedi.

Kahramanmaraş’ta iki gurup arasında çıkan kavgada polis memuru yaralandı

Kahramanmaraş’ta iki gurup arasında çıkan kavgada polis memuru yaralandı

Kahramanmaraş’ta iki gurup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru yaralandı. Polis memurunu yaralayan şüphelileri, cadde esnafı linç etmek istedi.

12 Temmuz 2022 Salı 21:07
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Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Mağralı Mahallesinde iki gurup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü. O anda bölgede olan polis memuru, kavgayı ayırmak istedi.

Kavga eden şüpheliler, polis memuruna saldırdı. Polis memuruna saldırıyı fark eden cadde esnafı, polis memurunu yaralayan kişileri linç etmek istedi.

Destek anonsuyla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, meslektaşlarına saldıran şüphelileri linç edilmekten kurtararak, gözaltına aldı.

Kavgada yüzünden yaralanan polis memuru E.H ise, hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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