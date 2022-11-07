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Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı! 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı! 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı! 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 14:56

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kadirli yolu üzerinde Yasin S. (24) yönetimindeki 80 ACD 952 plakalı otomobil ile seyir halinde iken sağanak yağış medeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Mehmet D. (53) idaresindeki 80 AL 293 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 07.11.2022 18:30
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