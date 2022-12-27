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Kahramanmaraş’ta itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan 8 kişiyi kurtardı!

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana gelen konut yangınına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yabancı uyruklu 5 çocuk ve 3 yetişkinden oluşanaileyi alevlerin arasından kurtardı.

Kahramanmaraş’ta itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan 8 kişiyi kurtardı!

Kahramanmaraş’ta itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan 8 kişiyi kurtardı!

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana gelen konut yangınına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yabancı uyruklu 5 çocuk ve 3 yetişkinden oluşanaileyi alevlerin arasından kurtardı.

27 Aralık 2022 Salı 13:16

Konutta maddi hasar meydana gelirken kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ın merkez ilçelerinden Dulkadiroğlu’nun Eyüp Sultan Mahallesi’nde bir konutta sabah saatlerine doğru yangın meydana geldi.

Sobadan etrafa saçılan küllerden kaynaklanan yangında binanın birinci katı alevler içinde kalırken dumanlar üst kattaki 5 çocuk ve 3 yetişkinden oluşan yabancı uyruklu aileyi de olumsuz etkiledi.

Binanın ikinci katında mahsur kalan ailenin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Olay yerine çok sağıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yapılan hızlı müdahaleyle yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Dumandan olumsuz etkilenen 8 kişilik aile kontrollü bir şekilde binadan tahliye edilirken bölgede hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi. Konutta maddi hasar meydana gelirken 5 çocuk ve 3 yetişkinden oluşan yabancı uyruklu ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Itfaiye Ekipleri Yangında Mahsur Kalan 8 Kişiyi Kurtardı!
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