Kahramanmaraş’ta kablo hırsızları tutuklandı

Alınan bilgilere göre, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Ahmetçik Mahallesi kırsalında F.D. (27) ve T.İ.’yi (31) çaldıkları 220 metre telefon kablosunu yakmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakaladı. Jandarma dedektifleri JASAT ekipleri, yaptığı araştırmada şüphelilerin kabloları Andırın İlçesine bağlı Arıklar ve Darıovası Mahalleleri ile Onikişubat İlçesine Yenicekale Mahallesinde bulunan Türk Telekom’a ait telefon direklerinden keserek çaldıkları tespit etti. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Elbistan Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.