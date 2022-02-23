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Kahramanmaraş’ta kadın cinayeti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, 60 yaşındaki eşini silahla öldürdü.

Kahramanmaraş’ta kadın cinayeti

Kahramanmaraş’ta kadın cinayeti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, 60 yaşındaki eşini silahla öldürdü.

23 Şubat 2022 Çarşamba 16:35
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Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Bağdınısağır Mahallesinde B.D, nedeni henüz bilinmeyen nedenle 60 yaşındaki eşi Hatice Dik’e silahla ateş etti.

Silah sesleri üzerine Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hatice Dik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 23.02.2022 18:45
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