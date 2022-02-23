Kahramanmaraş’ta kadın cinayeti

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Bağdınısağır Mahallesinde B.D, nedeni henüz bilinmeyen nedenle 60 yaşındaki eşi Hatice Dik’e silahla ateş etti.

Silah sesleri üzerine Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hatice Dik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.