Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık...
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur’
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta...
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi

Kahramanmaraş’ta kamyonet yolcu trenine çarptı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yolcu trenine seyir halinde iken sürücü kontrolünü kaybettiği kamyonetiyle çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta kamyonet yolcu trenine çarptı

Kahramanmaraş’ta kamyonet yolcu trenine çarptı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yolcu trenine seyir halinde iken sürücü kontrolünü kaybettiği kamyonetiyle çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

20 Mart 2022 Pazar 18:13
banner459

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Fatih Mahallesi üzerinde yer alan hemzemin geçitten geçmek isteyen M.O, yönetimindeki kamyonetin kontrolünü kaybetmesi sonucu Malatya istikametinden gelen yolcu trenine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücü ile yanında olan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan demir yolu, gerekli çalışmanın yapılmasının ardından tekrar açıldı.

Kazada kamyonette bulunan birçok küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Kamyonet Yolcu Trenine çarptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli’de çalışan Kahramanmaraşlı işçi hayatını kaybetti!
Denizli’de çalışan Kahramanmaraşlı işçi hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş’ta kaza! 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta kaza! 2 yaralı
Yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı
Karı koca tavana asılı bulundu!
Karı koca tavana asılı bulundu!
Arkadaşını öldürüp intihar süsü verdi!
Arkadaşını öldürüp intihar süsü verdi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber