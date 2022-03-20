Kahramanmaraş’ta kamyonet yolcu trenine çarptı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Fatih Mahallesi üzerinde yer alan hemzemin geçitten geçmek isteyen M.O, yönetimindeki kamyonetin kontrolünü kaybetmesi sonucu Malatya istikametinden gelen yolcu trenine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücü ile yanında olan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan demir yolu, gerekli çalışmanın yapılmasının ardından tekrar açıldı.

Kazada kamyonette bulunan birçok küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.