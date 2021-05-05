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Kahramanmaraş’ta kanun kaçağı yasağı ihlal edince yakalandı

Kahramanmaraş'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada denetim yapan polis ekipleri, aranması olan kişiyi denetimde yakaladı.

Kahramanmaraş’ta kanun kaçağı yasağı ihlal edince yakalandı

Kahramanmaraş’ta kanun kaçağı yasağı ihlal edince yakalandı

Kahramanmaraş'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada denetim yapan polis ekipleri, aranması olan kişiyi denetimde yakaladı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:45
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Kentin merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde oluşturulan 32 farklı noktada, polis ekipleri tarafından uygulama yapılıyor.

Trabzon Bulvarı'ndaki denetimlerde, konuttan silahlı yağma suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla aranması bulunan Ramazan K. kısıtlamayı ihlal edince polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürülen kişiye 3 bin 150 lira para cezası yazıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde de bir apart bahçesinde tabancayla havaya ateş eden A.B, polis tarafından yakalandı.

Batı Çevre Yolu'nda ise kısıtlamadan muaf belgesini amacı dışında kullanan kişinin hakkında, idari işlem için tutanak tutuldu.

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