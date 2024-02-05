Kahramanmaraş’ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı!

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Yedikuyular mevkiinde gece yarısı araçlarıyla kara saplanan 3 kişi, AKOM ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine itfaiye ve fen işleri ekibi harekete geçti. Yoğun sise rağmen kısa sürede yer tespiti yapılan 3 kişi araçlarıyla birlikte bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yetkililer, kar yağışı ve yoğun sis olduğu zamanlarda vatandaşları daha dikkatli olması konusunda uyararak, yeterli ekipmanı olmayan kişilerin bu gibi faaliyetlerde bulunmamasını tavsiye etti.