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Kahramanmaraş’ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı!

Kahramanmaraş’ta araçlarıyla karda mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı!

Kahramanmaraş’ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı!

Kahramanmaraş’ta araçlarıyla karda mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

05 Şubat 2024 Pazartesi 10:38

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Yedikuyular mevkiinde gece yarısı araçlarıyla kara saplanan 3 kişi, AKOM ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine itfaiye ve fen işleri ekibi harekete geçti. Yoğun sise rağmen kısa sürede yer tespiti yapılan 3 kişi araçlarıyla birlikte bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yetkililer, kar yağışı ve yoğun sis olduğu zamanlarda vatandaşları daha dikkatli olması konusunda uyararak, yeterli ekipmanı olmayan kişilerin bu gibi faaliyetlerde bulunmamasını tavsiye etti.

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