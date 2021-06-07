Kahramanmaraş’ta kaza, bir ölü

Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi’nde meydana gelen kazada; Termik Caddesi yönünde seyir halinde olan Serhat K. İdaresindeki 38 FN 757 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı istikametten gelen 37 yaşındaki Hatice Öztürk’ün kullandığı 06 ACN 781 plakalı ciple kafa kafaya çarpışmıştı.

Ortalığı savaş alanına çeviren kazada sürücülerle birlikte otomobilin yolcu koltuğundaki Enes A. yaralanmıştı. Durumu ağır olan cip sürücüsü Öztürk ile otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince demir kesme makinesi yardımıyla çıkarılarak hazır bekletilen 112 Acil Servis görevlileri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Sürücü Öztürk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Öztürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesi ve ön otopsi için morga konuldu. Diğer yaralılardan Enes A., Kahramanmaraş’a sevk edilirken otomobil sürücüsünün de tedavisine burada devam edildiği bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.