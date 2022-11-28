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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta kaza! Üç yaralı!

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta kaza! Üç yaralı!

Kahramanmaraş’ta kaza! Üç yaralı!

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 16:11

Edinilen bilgiye göre, A.Y idaresindeki 54 VA 481 plakalı otomobiliyle Dr. Sadık Ahmet Bulvarı üzerinde seyir halinde iken Z.K’nin yönetimindeki 46 AAB 963 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil takla attı. Kazada sürücüler ile birlikte yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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