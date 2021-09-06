Kahramanmaraş’ta kazalarda 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 33 B 6621 plakalı otomobil ile 46 BD 459 plakalı otomobil Kahramanmaraş-Kayseri yolu 2. kilometresinde çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle bir otomobil ters döndü.

İki otomobilin karıştığı trafik kazasından bir dakika sonra karşı yönden gelen sürücü yönetimindeki 02 FR 533 plakalı otomobiliyle orta refüje çarpması sonucu takla attı.

Trafik kazalarında yaralanan toplam 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.