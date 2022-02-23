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Kahramanmaraş’ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı

Kahramanmaraş’ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kahramanmaraş’ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı

Kahramanmaraş’ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı

Kahramanmaraş’ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 18:14
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Paramparça olan otomobilden sürücü hafif yaralı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi Batı Çevre D825 karayolu üzerinde ismi öğrenilemeyen sürücü, yönetimindeki 46 ADS 312 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken yola fırlayan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kazada hurdaya dönen otomobilden sürücü hafif yaralı kurtuldu.

Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme: 23.02.2022 18:44
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