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Kahramanmaraş’ta korkunç cinayet! Baltayla babasını öldürdü!

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü.

Kahramanmaraş’ta korkunç cinayet! Baltayla babasını öldürdü!

Kahramanmaraş’ta korkunç cinayet! Baltayla babasını öldürdü!

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü.

21 Aralık 2023 Perşembe 12:52

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Geben Mahallesinde aralarında bilinmeyen nedenle çıkan problem nedeniyle 14 yaşındaki H.B, babası A.B’yi (58) baltayla öldürdüğü ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından gözaltına alınan H.B ifadesinde, babasını kendisine hakaret ve küfürler ettiği, kızgın demirle kendisini döveceğinden ötürü balta ile kafatasına 2 defa vurmak suretiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Olayda kullanılan suç aleti balta evin yaklaşık 400 metre ilerisinde çöp konteynerin içinde bulunurken, H.B tutuklanarak cezaevine konuldu.

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