Kahramanmaraş’ta Kur’an kursunda çocuklara istismar!

“Önce istismar, sonra Diriliş Ertuğrul” başlıklı yazısında, “Okurken düşüyor, yazarken boğuluyorum” ifadelerini kullanan Pehlivan, 11 yaşındaki B.T.’nin 15 Şubat 2020’de babasını arayarak, yatılı kaldığı kurstaki hocası R. Ç.’nin kendisine uzun süredir cinsel istismarda bulunduğunu anlattığını aktardı.

Pehlivan yazısında, “Zor ve keserek aktarıyorum” diyerek 11 yaşındaki B.T.’nin ifadesinden bir bölüme yer verdi:

“Haftada 3-4 kez bu şekilde yanına çağırırdı. Yaşanan bu olayları birine anlatmam halinde dövmekle ve benim hakkımda tutanak tutmakla tehdit etti.”

Cinsel istismarın B.T. ile sınırlı kalmadığını anlatan Pehlivan, soruşturmanın derinleşmesiyle farklı mağdurların da ortaya çıktığını yazdı.

Pehlivan, bir diğer mağdur M.E.S.’nin ifadesinden şu bölüme yer verdi: “Ruhullah buzdolabından dondurma aldı ve arka tarafıma sürdü. Sonra sürmüş olduğu dondurmayı yaladı. Cinsel organıma dokundu. ‘Yapma’ dememe rağmen devam etti. 15 dakika sürdü. Sonra ‘Diriliş Ertuğrul’ isimli diziyi telefondan izletti. Odadan çıkarken ‘Bu olayı kimseye deme’ dedi.” Bu ifadelerin ardından harekete geçen savcılık, dört çocuğun da tanıklığıyla istismarı doğruladı. İstismar şüphelisi R. Ç.’nin ifadesinde, mağdur çocuğun kendisini şikayet etmekle tehdit ettiğini, istismar ettiği diğer çocuğu ise derslerine ilgisizlikle suçladığını yazan Pehlivan, Çelik’in tutuklandığı bilgisini verdi.

Pehlivan yazısına şu sözlerle devam etti:

“Belgelerden okuyorum. R. Ç., Kahramanmaraş İl Müftülüğü’nün “Toplum Yararına Çalışma Projesi” kapsamında Arınç Kuran Kursu’nda çalışmaya başladı. Kursta 2017’de temizlik görevlisiyken 2019’da hoca oldu. Soruşturma dosyasına giren istismarları da o dönemler arasında gerçekleştirdi. Ne garip, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imam hatip olarak Antalya’da görevlendirildi. İnanmak istiyorum; Diyanet başlattığı idari soruşturma sonucunda istismarcı hocayla ilişkiyi kesti. Daha geçen gün… Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üniversitelerden hastanelere, yurtlardan cezaevlerine kadar birçok yerde Kuran kursu açacaklarını duyurdu. Benimse aklımda hep aynı sorular vardı: Bu kadar kolay mıydı imam olmak? Bu kadar kolay mıydı çocuklarımızı emanet ettiğimiz insanların seçilmesi? Ya o cinsel istismara uğrayan çocuk, babasına anlatma cesaretini kendisinde bulmasaydı? Çocukların yaşadıklarını okurken düştüm, yazarken boğuldum.”