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Kahramanmaraş’ta Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 1’i Bebek 3 Yaralı

Kahramanmaraş’ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1’i bebek 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 1’i Bebek 3 Yaralı

Kahramanmaraş’ta Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 1’i Bebek 3 Yaralı

Kahramanmaraş’ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1’i bebek 3 kişi yaralandı.

19 Mayıs 2022 Perşembe 11:43
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Edinilen bilgiye göre, H.M.K idaresindeki 46 Ş 1108 plakalı minibüs ile Şeyh Edebali Bulvarı üzerinde seyir halinde iken E.Y yönetimindeki 06 CNY 72 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle minibüs şoförü ile otomobilde bulunan Z.D ile 1 yaşındaki bebek yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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