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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta motosiklet hırsızı tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta çeşitli tarihlerde motosiklet hırsızlığı yapan bir kişi, tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta motosiklet hırsızı tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta motosiklet hırsızı tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta çeşitli tarihlerde motosiklet hırsızlığı yapan bir kişi, tutuklandı.

13 Aralık 2023 Çarşamba 16:23

Alınan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 5 ayrı motosiklet hırsızlığı yapan M.K. polis ekiplerince yakalandı.

M.K emniyette işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, çalıntı motosikletlere ise el konuldu.

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