Kahramanmaraş’ta motosiklet hırsızı tutuklandı!

Alınan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 5 ayrı motosiklet hırsızlığı yapan M.K. polis ekiplerince yakalandı.
M.K emniyette işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, çalıntı motosikletlere ise el konuldu.
Kahramanmaraş’ta çeşitli tarihlerde motosiklet hırsızlığı yapan bir kişi, tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 5 ayrı motosiklet hırsızlığı yapan M.K. polis ekiplerince yakalandı.
M.K emniyette işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, çalıntı motosikletlere ise el konuldu.