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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta motosikletiyle ağaca çarpan sürücü öldü

Kahramanmaraş’ta yönetimindeki motosikletiyle ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta motosikletiyle ağaca çarpan sürücü öldü

Kahramanmaraş’ta motosikletiyle ağaca çarpan sürücü öldü

Kahramanmaraş’ta yönetimindeki motosikletiyle ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti.

12 Mayıs 2024 Pazar 21:23

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep istikametinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü E.E. (42) yönetimindeki 06 CJM 795 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü motosikletten fırlayarak orta refüjde bulunan ağaca çarparak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından, motosikletin yan yatıp sürüklendiği esnada aynı istikamette seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki PM-NH-2727 yabancı plakalı otomobile arkadan çarpması sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam sürüyor.

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