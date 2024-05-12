Kahramanmaraş’ta motosikletiyle ağaca çarpan sürücü öldü

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep istikametinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü E.E. (42) yönetimindeki 06 CJM 795 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü motosikletten fırlayarak orta refüjde bulunan ağaca çarparak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından, motosikletin yan yatıp sürüklendiği esnada aynı istikamette seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki PM-NH-2727 yabancı plakalı otomobile arkadan çarpması sonucunda maddi hasar meydana geldi.
Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam sürüyor.