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Kahramanmaraş’ta müstehcen çocuk görüntüsü operasyonu!

İstanbul merkezli Kahramanmaraş ve 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, müstehcen çocuk görüntülerinin paylaşılması ve satın alınmasına ilişkin beş şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta müstehcen çocuk görüntüsü operasyonu!

Kahramanmaraş’ta müstehcen çocuk görüntüsü operasyonu!

İstanbul merkezli Kahramanmaraş ve 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, müstehcen çocuk görüntülerinin paylaşılması ve satın alınmasına ilişkin beş şüpheli gözaltına alındı.

01 Mart 2022 Salı 14:24
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AA’nın haberine göre Gaziosmanpaşa başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram uygulamasında kurduğu grupta para karşılığında müstehcen çocuk görüntüleri paylaşan ‘Ceyda’ rumuzlu erkek şüpheli ve söz konusu görüntüleri satın alan dört zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, İstanbul, Konya, Kahramanmaraş ve Kars’taki beş adrese düzenlediği operasyonda beş kişiyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, içinde çok sayıda müstehcen çocuk görüntüsü bulunan altı cep telefonu, iki dizüstü bilgisayar, iki flaş bellek ve iki hard diskle altı sim karta el kondu.

Haklarında, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında işlem yapılan beş şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

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