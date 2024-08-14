Kahramanmaraş’ta “Narkoçelik-32” operasyonu!

Operasyonlar kapsamında toplam 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ve 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 520 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız," ifadelerini kullanarak, operasyonların önemine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Adana gibi birçok ilde düzenlenen operasyonlar büyük bir başarıya imza attı.

Birçok ilde yapılan diğer operasyonlarda da önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve birçok sokak satıcısı tutuklandı.

Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislere ve Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür etti.