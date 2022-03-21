Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda; 7 şüpheli uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler yakalanırken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yakalanan şüphelilerin ikamet ve araçlarında da arama işlemi gerçekleştirildi. Aramalarda narkotik madde köpeği ALFİ de kullanıldı. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde yakalanan uyuşturucu maddelerle aynı özellikte maddeler ile birlikte, paketleme aparatları, tabanca, hassas terazi ve suç geliri para ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanan S.Ş., F.Ü., E.K., O.P.,A.U., E.K. ve M.S. isimli, 7 şüpheli adli merciler tarafından tutuklanmıştır.