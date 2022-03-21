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Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son günlerde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 7 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son günlerde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 7 şüpheli tutuklandı.

21 Mart 2022 Pazartesi 17:43
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda; 7 şüpheli uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler yakalanırken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yakalanan şüphelilerin ikamet ve araçlarında da arama işlemi gerçekleştirildi. Aramalarda narkotik madde köpeği ALFİ de kullanıldı. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde yakalanan uyuşturucu maddelerle aynı özellikte maddeler ile birlikte, paketleme aparatları, tabanca, hassas terazi ve suç geliri para ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanan S.Ş., F.Ü., E.K., O.P.,A.U., E.K. ve M.S. isimli, 7 şüpheli adli merciler tarafından tutuklanmıştır.

Son Güncelleme: 21.03.2022 18:01
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Kahramanmaraş’ta Narkotik Operasyonlarında 7 şüpheli Tutuklandı
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