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Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonu!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonu!

Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonu!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 11:33
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Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi edinilen 2 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu birbirleriyle bağlantılı şekilde hareket eden 6 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yakalanan şüphelilerin üzerlerinde çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler yakalanırken, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde yakalanan uyuşturucu maddelerle aynı özelliklerde maddeler ele geçirildi. Ayrıca gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu madde kullanım aparatları, paketleme malzemeleri, hassas terazi ve av tüfeği de ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanan E.M., A.H., C.E., E.H., A.İ. ve R.Ç. isimli, 6 şüpheli adli merciler tarafından TUTUKLANMIŞTIR.

Son Güncelleme: 02.04.2022 11:34
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Kahramanmaraş’ta Narkotik Operasyonu!
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