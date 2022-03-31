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Kahramanmaraş’ta nehre düşen araç sürücüsü öldü!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hafif ticari aracın Ceyhan Nehri'ne düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş’ta nehre düşen araç sürücüsü öldü!

Kahramanmaraş’ta nehre düşen araç sürücüsü öldü!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hafif ticari aracın Ceyhan Nehri'ne düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi.

31 Mart 2022 Perşembe 09:53
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Muhammet Küçük'ün (20) kullandığı 46 NE 588 plakalı hafif ticari aracın 23 Mart'ta Ceyhan Nehri'ne düşmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeyken Ceyhan Nehri'ne düşen araçtaki Mustafa (21), Büşra (21) ve Muhammet Küçük kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılmıştı.

Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Büşra Küçük müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Muhammet ve Mustafa Küçük tedavi altına alınmıştı.

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