Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Kahramanmaraş’ta orman yangını!

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş’ta orman yangını!

Kahramanmaraş’ta orman yangını!

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

16 Temmuz 2024 Salı 13:31

Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta 115 kişi yakalandı!
Kahramanmaraş’ta 115 kişi yakalandı!
Kahramanmaraş’ta elektrik direğinde akıma kapılan bir kişi öldü
Kahramanmaraş’ta elektrik direğinde akıma kapılan bir kişi öldü
Pazarcık’ta Otomobil Paramparça Oldu
Pazarcık’ta Otomobil Paramparça Oldu
Kahramanmaraş’ta "özürlü aracı" yazılı motosiklet trafikte tehlike saçtı
Kahramanmaraş’ta "özürlü aracı" yazılı motosiklet trafikte tehlike saçtı
Kahramanmaraş’ta tırın çarptığı yaya öldü!
Kahramanmaraş’ta tırın çarptığı yaya öldü!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber