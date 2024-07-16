Kahramanmaraş’ta orman yangını!

Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.