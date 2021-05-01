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Kahramanmaraş’ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Elbistan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Elbistan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:32
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Elbistan'da Hasankendi Mahallesi yolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.K. yönetimindeki 06 DE 4635 plakalı otomobil ile Hasankendi Mahallesi, Çilingir Caddesi üzerinde M.K. yönetimindeki 46 E 1633 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte toplam 3 kişi yaralandı.

Yaralıların ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılarak, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürerken, jandarma trafik ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yapan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

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