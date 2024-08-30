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Kahramanmaraş’ta otomobil ile tır kazası: 2’si ağır 4’ü çocuk 8 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında ikisi ağır 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta otomobil ile tır kazası: 2’si ağır 4’ü çocuk 8 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil ile tır kazası: 2’si ağır 4’ü çocuk 8 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında ikisi ağır 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

30 Ağustos 2024 Cuma 22:21

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Pazarcık yolu üzerinde İ.A yönetimindeki tır ile S.Z idaresindeki otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan dördü çocuk 8 kişi yaralandı. ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, yaraların hastaneye sevki ve araçların çekilmesi ile normale döndü.

Kaza ile ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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