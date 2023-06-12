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Kahramanmaraş’ta otomobil önce elektrik direğine sonra ahır duvarına çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce elektrik direğine sonra ahır duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta otomobil önce elektrik direğine sonra ahır duvarına çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil önce elektrik direğine sonra ahır duvarına çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce elektrik direğine sonra ahır duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

12 Haziran 2023 Pazartesi 12:57

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Bakraç Mahallesinde Ayhan Atalay (36) yönetimindeki otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Otomobil önce elektrik direğine sonra yol kenarında ahır duvarına çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Y.K (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Ayhan Atalay, burada yapışan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme: 12.06.2023 18:13
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